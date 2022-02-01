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طنجة ..الأمن يعتقل “مسخوط الوالدين ” عرض والدته لاعتداء بالسلاح الابيض

2022-02-01 / 4:28 مساءً
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هبة بريس - مكتب طنجة

تمكنت المصالح الامنية ، عشية اليوم الثلاثاء من توقيف جانح عرض والدته لاعتداء خطير بواسطة السلاح الابيض ليلة أمس الاثنين وفق ما اكدته مصادر مطلعة .

وبحسب المصادر ذاتها فان فرقة تابعة لولاية امن طنجة اقتحمت منزل الجانح بحي دار البارود بالمدينة العتيقة واعتقال المعني بالامر الذي ييلغ من العمر 40 سنة، بعد ان ابدى مقاومة وصفت بالعنيفة .

وقد تم اقتياد المعني بالامر الى مقر ولاية امن طنجة حيث سيتم التحقيق معه قبل عرضه على النيابة العامة .

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تعليق واحد

  1. اغلقت المسيد،الكتاب القرآني وتركتم القرقوبي يدخل من العدوة الجزار هذا هو سبب الاجرام في بلدنا الحبيب ولن نسامح من كانوا سببا،في إغلاق الكتاتيب،القراءنية،وعين،ميكة،عل القرقوبي الجزاءري الصنع،

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