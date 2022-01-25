إنزكان : إيداع شرطيان السجن بسبب إفشاء السر المهني

ع اللطيف بركة : هبة بريس

أحالت فرقة الشرطة القضائية بمدينة إنزكان على النيابة العامة المختصة، صباح اليوم الثلاثاء، ثلاثة أشخاص، من بينهم شرطيان يعملان بمدينة إنزكان، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال وإفشاء السر المهني والمشاركة.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه حسب المعلومات الأولية للبحث، فقد تم توقيف المشتبه فيه الرئيسي على خلفية تورطه في النصب والاحتيال بدعوى التوسط لشخص كان موضوعا تحت الحراسة النظرية مقابل مبلغ مالي، وذلك قبل أن يتم توقيف موظف أمن، برتبة مقدم شرطة، للاشتباه في تورطه في إفشاء السر المهني والمشاركة في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم إيداع المشتبه فيه الرئيسي وموظف الشرطة تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، بينما تم إخضاع موظف شرطة آخر، يعمل بأماكن الاحتفاظ بالأشخاص المودعين تحت الحراسة النظرية، لإجراءات البحث القضائي مع تقديمه في حالة سراح أمام النيابة العامة المختصة، بعد الاشتباه في علاقته المفترضة بهذه الأفعال الإجرامية.

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