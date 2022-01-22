ماكرون يدعو قيس سعيّد إلى تنفيذ مرحلة انتقالية “جامعة” بتونس

2022-01-22 / 8:47 مساءً
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هبة بريس- وكالات

تحادث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السبت مع نظيره التونسي قيس سعيّد، ودعاه إلى تنفيذ مرحلة انتقالية “جامعة”، وفق ما نقلت الرئاسة الفرنسية بعد أسبوع من تظاهرة لمعارضين في تونس تم قمعها بعنف.

وقال الإليزيه إن الرئيسين “بحثا الوضع في تونس” و”أشاد (ماكرون) بإعلان جدول زمني لمرحلة انتقالية وشجع الرئيس سعيد على تنفيذ هذا الانتقال ضمن إطار جامع إلى اقصى حد ممكن”، لافتا إلى أن الرئيس التونسي “تعهد احترام دولة القانون والحريات الديمقراطية”.

وكشف سعيد في 13 ديسمبر خارطة طريق تهدف الى تجاوز الأزمة السياسية، أبرز بنودها إجراء انتخابات تشريعية في ديسمبر 2022 بعد مراجعة قانون الانتخاب وتنظيم استفتاء في يوليو 2022 لتعديل الدستور الذي يسعى سعيد الى إضفاء طابع “رئاسي” عليه على حساب البرلمان.

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