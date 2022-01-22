أستاذ جامعي بكلية سطات بترت ساقه يبعث برسالة مؤثرة

محمد منفلوطي_ هبة بريس

” سبقتني رجلي إلى القبر”، هكذا عنون الأستاذ الجامعي الدكتور “ياسين مفقود” بكلية الحقوق بسطات، تدوينته بنبرة حزينة في إشارة إلى بثر رجله فوق الركبة بعد عملية جراحية أجراها.

تدوينة أستاذ القانون بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، لقيت تعاطفا كبيرا من قبل زملاء الرجل وطلبته، فيما التمس منهم بنبرة حزينة العفو إن أخطأ في حقهم، سائلا إياهم الدعاء له بالشفاء.

هذا ويحظى الأستاذ ياسين مفقود بشعبية كبيرة داخل الأوساط الجامعية بسطات، لابتسامته الدائمة ونبل أخلاقه وانضباطه في عمله رغم صعوبة تحركاته بسبب وضعه الصحي، لكنه لايبخل عن الدفع قدما نحو تجويد العرض الأكاديمي والبحث العلمي في سبيل اغناء الرصيد الفكري لطلبته.

شأنه شأن العديد من الأساتذة الشرفاء والأستاذات الشريفات، داخل الحرم الجامعي بكلية العلوم القانونية والسياسية التابعة لجامعة الحسن الأول بسطات، ممن أبلوا وأبلين البلاء الحسن في تلقين طلبتهم أدبيات العلوم القانونية والادارية والسياسية بعدما كانوا صفحة بيضاء في تعاملهم مع النصوص القانونية وتفسيرها والتعليق على أحكامها.

وتعتبر جامعة الحسن الأول بسطات صرحا جامعيا يزخر بالعديد من الأطر الجامعية وخبراء القانون، عكس ما تم الترويج له على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل البعض كون الجامعة بسطات قد تقهقرت بسبب الأحداث الأخيرة، في محالة منهم تبخيس الدور الريادي الذي تقوم به في تحسين البحث العلمي والتشجيع على الابتكار، وكلها محاولات يائسة تهدف المس بسمعة الجامعة وخريجيها وشواهدها ودبلوماتها.

رجاء ارحموا جامعتكم التي كان لها الفضل على كثيرين، كانت سببا في منحهم شواهد ودبلومات ومكنتهم من ولوح وظائف لم يكونوا يحلمون بها حتى ولو بعد حين….فهي صرح جامعي يضم بين ثناياه أطرا وكفاءات علمية مثلت البحث العلمي وطنيا ودوليا….فلاتبخسوا الناس أشياءهم.

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