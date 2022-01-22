أستاذ جامعي بكلية سطات بترت ساقه يبعث برسالة مؤثرة

2022-01-22 / 5:06 مساءً
0
محمد منفلوطي_ هبة بريس

” سبقتني رجلي إلى القبر”، هكذا عنون الأستاذ الجامعي الدكتور “ياسين مفقود” بكلية الحقوق بسطات، تدوينته بنبرة حزينة في إشارة إلى بثر رجله فوق الركبة بعد عملية جراحية أجراها.

تدوينة أستاذ القانون بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، لقيت تعاطفا كبيرا من قبل زملاء الرجل وطلبته، فيما التمس منهم بنبرة حزينة العفو إن أخطأ في حقهم، سائلا إياهم الدعاء له بالشفاء.

هذا ويحظى الأستاذ ياسين مفقود بشعبية كبيرة داخل الأوساط الجامعية بسطات، لابتسامته الدائمة ونبل أخلاقه وانضباطه في عمله رغم صعوبة تحركاته بسبب وضعه الصحي، لكنه لايبخل عن الدفع قدما نحو تجويد العرض الأكاديمي والبحث العلمي في سبيل اغناء الرصيد الفكري لطلبته.
شأنه شأن العديد من الأساتذة الشرفاء والأستاذات الشريفات، داخل الحرم الجامعي بكلية العلوم القانونية والسياسية التابعة لجامعة الحسن الأول بسطات، ممن أبلوا وأبلين البلاء الحسن في تلقين طلبتهم أدبيات العلوم القانونية والادارية والسياسية بعدما كانوا صفحة بيضاء في تعاملهم مع النصوص القانونية وتفسيرها والتعليق على أحكامها.

وتعتبر جامعة الحسن الأول بسطات صرحا جامعيا يزخر بالعديد من الأطر الجامعية وخبراء القانون، عكس ما تم الترويج له على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل البعض كون الجامعة بسطات قد تقهقرت بسبب الأحداث الأخيرة، في محالة منهم تبخيس الدور الريادي الذي تقوم به في تحسين البحث العلمي والتشجيع على الابتكار، وكلها محاولات يائسة تهدف المس بسمعة الجامعة وخريجيها وشواهدها ودبلوماتها.

رجاء ارحموا جامعتكم التي كان لها الفضل على كثيرين، كانت سببا في منحهم شواهد ودبلومات ومكنتهم من ولوح وظائف لم يكونوا يحلمون بها حتى ولو بعد حين….فهي صرح جامعي يضم بين ثناياه أطرا وكفاءات علمية مثلت البحث العلمي وطنيا ودوليا….فلاتبخسوا الناس أشياءهم.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of نساء في زمن كورونا….شقيقات الرجال في صناعة الأجيال

نساء في زمن كورونا….شقيقات الرجال في صناعة الأجيال

2022-01-22 / 12:33 مساءً
Photo of “الجنس مقابل النقط “..جامعة عبد المالك السعدي تنفي تلقيها 70 شكاية في القضية .

“الجنس مقابل النقط “..جامعة عبد المالك السعدي تنفي تلقيها…

2022-01-21 / 6:44 مساءً
Photo of أكاديمية التعليم بالبيضاء…اتفاقية شراكة “الثقافة للجميع”

أكاديمية التعليم بالبيضاء…اتفاقية شراكة “الثقافة للجميع”

2022-01-20 / 5:48 مساءً
Photo of “التعليم”: تسليم ملاحق العقود الخاصة بطبع ونشر الكتب المدرسية

“التعليم”: تسليم ملاحق العقود الخاصة بطبع ونشر الكتب المدرسية

2022-01-20 / 4:20 مساءً
Photo of أمام تغول أوميكرون.. هل ستعوض المراقبة المستمرة الامتحانات الاشهادية؟

أمام تغول أوميكرون.. هل ستعوض المراقبة المستمرة الامتحانات الاشهادية؟

2022-01-20 / 10:10 صباحًا
Photo of بشرى للطلبة.. “التعليم العالي” تعلن عن موعد صرف المنح

بشرى للطلبة.. “التعليم العالي” تعلن عن موعد صرف المنح

2022-01-19 / 3:20 مساءً
Photo of “التعليم” تنفي تنظيم مباراة لتوظيف مساعدين إداريين بالأكاديميات الجهوية

“التعليم” تنفي تنظيم مباراة لتوظيف مساعدين إداريين بالأكاديميات الجهوية

2022-01-19 / 10:26 صباحًا
Photo of أخنوش: الاتفاق المرحلي بين الحكومة والنقابات التعليمية محطة هامة

أخنوش: الاتفاق المرحلي بين الحكومة والنقابات التعليمية محطة هامة

2022-01-18 / 5:54 مساءً
Photo of بحضور أخنوش.. الحكومة والنقابات التعليمية توقع “اتفاقا هاما”

بحضور أخنوش.. الحكومة والنقابات التعليمية توقع “اتفاقا هاما”

2022-01-18 / 5:46 مساءً
Photo of خلال 5 أيام.. تسجيل 4870 إصابة وإغلاق 130 مؤسسة تعليمية

خلال 5 أيام.. تسجيل 4870 إصابة وإغلاق 130 مؤسسة…

2022-01-18 / 9:09 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق