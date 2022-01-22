أمن مديونة يوقف شخصا متورطا في ارتكاب عمليات سرقة

هبة بريس

أحالت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمديونة على النيابة العامة المختصة بمدينة الدار البيضاء، يوم أمس الجمعة 21 يناير الجاري، شخصا من ذوي السوابق القضائية، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة الموصوفة.

وكان المشتبه فيه قد أقدم، رفقة أشخاص آخرين، على ارتكاب عمليتين للسرقة من داخل محلين تجاريين بمنطقة تيط مليل في غضون شهر دجنبر المنصرم، وذلك قبل أن تمكن الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية من تشخيص هويته وتوقيفه وهو في حالة تلبس بتعريض ضحية لمحاولة للسرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض.

وقد أظهرت الأبحاث والتحريات المتواصلة في هذه القضية أن المعني بالأمر يشتبه في تورطه في ارتكاب عملية للسرقة من داخل مركز خدماتي للطفولة بالمنطقة القروية سيدي حجاج بضواحي مدينة الدار البيضاء، فيما أسفرت عملية التفتيش المنجزة بداخل منزله عن حجز 15 هاتفا محمولا ولوحتين رقميتين علاوة على العشرات من الأجهزة الإلكترونية المتحصلة من عمليات إجرامية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف باقي المتورطين المفترضين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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