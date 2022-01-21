يونس ميكري يتبرأ من تصريحات ابن أخيه ويؤكد: “تاريخنا محفور في ذاكرة المغاربة وليس على جدران قديمة”

2022-01-21 / 2:55 مساءً
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هبة بريس - الرباط

تبرأ الفنان المغربي يونس ميكري، من تصريحات ابن أخيه ناصر ميكري، على خلفية الحكم القضائي المتعلق بإفراغهم للمنزل الذي تكتريه أسرة الأخير بحي الأوداية بمدينة الرباط.

وفي تدوينة نشرها على حسابه الرسمي بموقع “فيسبوك”، انتقد يونس ميكري تصريحات ناصر، مشيرا الى أن الأخير استغل حرية التعبير وخرج بتصريحات “مستفزة” دون الاستئذان من عائلته.

وشدد يونس ميكري، على احترامه للقانون والأحكام القضائية، معيبا على بعض المنابر الإعلامية ربط اسمه ونشر صوره مع القضية رغم عدم علاقته بها.

واعتبر ميكري، أن ناصر بدلا من أن يحترم ذكرى والده الذي قدم الكثير للأغنية المغربية ، قرر جره بشكل هستيري عبر الوحل لغايات شخصية وأنانية، مشددا على أن تاريخ العائلة الفني محفور في ذاكرة المغاربة وليس على جدران قديمة.

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‫3 تعليقات

  2. احتراما للفنان المبدع فى طربه للفن عبر الأوستوديهات بوجده للطرب الغرناطى لمجلس الفنانين المبدعين المطربين الحقيقين له التقدير والاحترام المتبادل فى كلماته وألحانه دهب زمن الطيبين الطاهرين وبقى النفاق والكدب عبر شركات وهميه ومجهوله الهويه الوطنيه مقفله بشكل عام أجد كلماته حكيمه مفهومه وواضحه بكل صعوبه للكولونيل الخيام البحريه حريه الوطن مريا فوق السلطه والسياده هن لمجلس العماله للحكومه القضاء مريا الإتصالات الدرهم المعيّنه

  3. حاليا مجلس وزاره الأوقاف الشؤون الإسلامية لوقف التنفيد لعمليه العلميه عبور مرحبا لحكومه الدوله دات طابع

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