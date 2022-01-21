يونس ميكري يتبرأ من تصريحات ابن أخيه ويؤكد: “تاريخنا محفور في ذاكرة المغاربة وليس على جدران قديمة”

هبة بريس - الرباط

تبرأ الفنان المغربي يونس ميكري، من تصريحات ابن أخيه ناصر ميكري، على خلفية الحكم القضائي المتعلق بإفراغهم للمنزل الذي تكتريه أسرة الأخير بحي الأوداية بمدينة الرباط.

وفي تدوينة نشرها على حسابه الرسمي بموقع “فيسبوك”، انتقد يونس ميكري تصريحات ناصر، مشيرا الى أن الأخير استغل حرية التعبير وخرج بتصريحات “مستفزة” دون الاستئذان من عائلته.

وشدد يونس ميكري، على احترامه للقانون والأحكام القضائية، معيبا على بعض المنابر الإعلامية ربط اسمه ونشر صوره مع القضية رغم عدم علاقته بها.

واعتبر ميكري، أن ناصر بدلا من أن يحترم ذكرى والده الذي قدم الكثير للأغنية المغربية ، قرر جره بشكل هستيري عبر الوحل لغايات شخصية وأنانية، مشددا على أن تاريخ العائلة الفني محفور في ذاكرة المغاربة وليس على جدران قديمة.

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