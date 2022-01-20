جونسون وافق في مكالمة فيديو مع رئيسة المفوضية الأوروبية أمس الأول، على تمديد المفاوضات.

إصابة ابنة جونسون ذات الـ6 أسابيع بكورونا

2022-01-20 / 12:56 مساءً
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هبة بريس - وكالات

قال مصدر لصحيفة “ديلي ميل” إن ابنة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون البالغة من العمر ستة أسابيع أصيبت بفيروس كوفيد -19.

وبحسب المعلومات فإن رومي إيريس شارلوت جونسون ابنة رئيس الوزراء وزوجته كاري جونسون، “في تحسن” بعد إصابتها بالفيروس في عمر خمسة أسابيع.

ويوم الخميس الماضي، أعلنت رئاسة الحكومة البريطانية أن أحد أفراد أسرة جونسون قد أثبتت إصابته بفيروس كورونا، مؤكدة أن رئيس الوزراء سيتبع الإرشادات ، بما في ذلك الاختبار اليومي والحد من الاتصال بالآخرين”.

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