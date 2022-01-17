سفاح ” تزنيت” وجدت بحوزته 13 شهادة طبية وحاول الانتحار سابقا

2022-01-17 / 2:34 مساءً
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

أظهرت التحقيقات الأولية لمصالح الأمن الولائي بأكادير ، أن سفاح ” تزنيت” والذي أجهز على مواطنة من جنسية فرنسية حتى الموت، وقام بطعن مواطنة بلجيكية مقيمة بأكادير، أن مقترف العمليتين يعاني خلال عقليا، وسبق له أن كان نزيلا بمستشفى الأمراض العقلية.

وأسفرت عملية التفتيش التي قامت بها المصالح الأمنية مباشرة بعد إعتقاله بكورنيش أكادير، الى منزله نواحي مدينة كلميم، عن العثور على 13 شهادة طبية ، وأن الاخير كان قد حاول الانتحار في وقت سابق.

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تعليق واحد

  1. لمذا هذا التناقض في الكلام؟ تنعتونه بالسفاح،وتوكدون على أنه مريض نفسانيا،ولديه حججه. كذلك هو حاصل على الإجازة في الآدب الإنجليزي. اللهم صبر عائلة الضحية،واشفي المريضة التي نجت من الموت،واشفيه هو كذلك ليعود إلى رشده وعافيته.

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