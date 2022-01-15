منظمة ليبية تعلن مقتل 3 مغاربة بمركز احتجاز غرب طرابلس

2022-01-15 / 10:58 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أعلنت “منظمة رصد الجرائم الليبية” عن مقتل 3 مهاجرين مغاربة كانوا محتجزين في مركز احتجاز للمهاجرين في منطقة الماية غرب العاصمة طرابلس، فيما اعتبر حقوقي مغربي ذلك مجرد “غيض من فيض”.

وقالت المنظمة في بيان، إنها وثقت مقتل المهاجرين الثلاثة مشيرة إلى أن أحدهم توفي تحت التعذيب مطلع يناير الجاري، فيما عزت سبب وفاة الثاني إلى أسباب صحية بينما لم تشر إلى تاريخ أو سبب وفاة الشخص الثالث.

وأضاف البيان أن جثث المهاجرين الثلاثة نقلت إلى مستشفى الزهراء العام وأن المنظمة “تحمل المجلس الرئاسي الليبي المسؤولية القانونية الكاملة بخصوص هذه الجريمة وغيرها من الانتهاكات المتكررة والمروعة ضد المهاجرين”.

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