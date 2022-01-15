فيروس كورونا يغلق ENSA فاس ويؤجل الامتحانات الخريفية

2022-01-15 / 12:28 مساءً
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ع محياوي _ هبة بريس

بعد تسجيل عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ” اوميكرون ” بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بفاس، التابعة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله، أعلنت إدارة المؤسسة إغلاق أبوابها في وجه الطلبة والطالبات لمدة 10 أيام.

ودفع تسجيل حالات الإصابة بفيروس كورونا في صفوف الطلبة، إدارة المؤسسة إلى التدخل بعجالة لمواجهة الوضع الوبائي، مشيرة إلى أنه بناء على قرار لجنة صحية مشكلة من ممثلين عن السلطة المحلية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية ورئاسة الجامعة وإدارة المؤسسة، تم تعليق جميع الأنشطة العلمية والبيداغوجية بالمؤسسة لمدة 10 أيام .

على إثر ذلك، اجتمع مجلس المؤسسة في دورة استثنائية، يوم الخميس، من أجل تدارس الوضع الوبائي وتحيين برمجة امتحانات الدورة الخريفية.

وقرر ذات المجلس إجراء امتحانات الدورة الخريفية العادية بالنسبة لسلك السنتين التحضيريتين والسنة الثالثة لسلك المهندسين والسنة الثانية ماستر ما بين 2 و5 فبراير.

كما قرر إجراء امتحانات الدورة الخريفية العادية بالنسبة للسنة الأولى والسنة الثانية لسلك المهندسين والسنة الأولى ماستر خلال الفترة الممتدة ما بين 7 و12 فبراير المقبل، وامتحانات الدورة الخريفية الاستدراكية للموسم الجامعي 2021-2022 ما بين 21 و26 من الشهر ذاته.

و حدد مجلس المؤسسة تاريخ 28 فبراير المقبل تاريخا لانطلاق دروس الأسدوس الثاني من السنة الجامعية الجارية.

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