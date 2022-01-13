“الحمى الصفراء” تفرض نقل الحكم سيكازوي للمستعجلات بعد واقعة تونس و مالي

هبة بريس ـ الدار البيضاء

علمت هبة بريس من مصادر مطلعة أن الحكم الزامبي جاني سيكازوي قد تم نقله على وجه السرعة بعد نهاية مباراة المنتخبين المالي و التونسي عشية أمس إلى المستعجلات بإحدى مستشفيات ليمبي الكاميرونية.

و حسب ذات المصادر، فالحكم سيكازوي و الذي بدا طيلة أطوار المباراة خاصة في الشوط الثاني منهكا و في وضع بدني و نفسي غير طبيعي، خاصة أنه من بين حكام النخبة بالقارة السمراء، تم نقله للمستعجلات بعد تدهور حالته الصحية.

و أوضحت ذات المصادر بأن التشخيص الأولي أظهر إصابة الحكم بالحمى الصفراء، و قد يكون أيضا تعرض للإصابة بالملاريا و هو ما ستؤكده الفحوصات الإضافية التي خضع لها صباح اليوم، بالإضافة لإجرائه للكشوفات المخبرية الخاصة بكورونا بعد شكوك راودت الطاقم الطبي بكونه تعرض للإصابة بالفيروس التاجي مؤخرا.

و ربط ذات المصدر إصابة الحكم بأعراض الحمى الصفراء و الملاريا بالحالة المناخية التي تشهدها الكاميرون حاليا في ظل ارتفاع درجات الحرارة و الرطوبة العالية، و قد يكون الحكم قد تناول مياها أو طعاما غير سليم.

و يرقد حاليا الحكم الزامبي جاني سيكازوي في المستعجلات و حالته الصحية تحسنت نوعا ما مقارنة بما كان عليه الأمر عشية أمس بعد صافرة نهاية مباراة تونس و مالي التي شهدت أحداثا غريبة من خلال صافرة نهاية المقابلة مرتين قبل انتهاء الوقت القانوني، قبل أن يتدخل مسؤولو الكاف لاستكمال ما تبقى من أطوارها غير أن نسور قرطاج رفضوا ذلك و قرروا الانسحاب في انتظار قرار لجنة الطوارئ بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0