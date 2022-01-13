تعيين التونسي صادق السالمي حكما لمباراة المنتخب المغربي ونظيره لجزر القمر

هبة بريس

عينت الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم الحكم التونسي صادق السالمي لإدارة مباراة المنتخب الوطني المغربي ونظيره لجزر القمر المقررة غدا الجمعة على الساعة الخامسة مساء.

وذلك لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة ضمن الدور الاول لنهائيات كاس افريقيا للامم لكرة القدم المقامة بالكاميرون الى غاية 6 فبراير المقبل.

وسيساعد السالمي في قيادة المقابلة مواطنه خليل الحساني والجيبوتي عبدالرزاق ليبان.

كما سيكون الحكم التونسي هيثم قيراط ضمن الطاقم المكلف بتقنية « الفار ».

يذكر ان المغرب والغابون يتقاسمان صدارة المجموعة الثالثة ب3 نقاط لكل منهما امام جزر القمر وغانا بدون رصيد.

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