عبد المجيد تبون و سعيد شنقريحة

صحيفة فرنسية: القضاء الجزائري يلمع نظام بوتفليقة ويبرئ رموزه

2022-01-11 / 2:35 مساءً
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هبة بريس - وكالات

اتهم تقرير نشره موقع ”موند أفريك“ الفرنسي، القضاء الجزائري بالسعي إلى ”تلميع“ مرحلة حكم الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، مع إصدار أحكام بالعفو التدريجي على رموز نظامه الذين أدينوا بشكل جماعي بالفساد.

وقال التقرير، الذي نُشر الإثنين، إنّه ”بعد وفاة نائب وزير الدفاع اللواء قايد صالح، الذي تولى الرئاسة بالإنابة بعد خروج بوتفليقة، بدأ الاستيلاء على مقاليد السلطة الحقيقية من قبل أنصار الدولة العميقة السابقة“.

وأضاف: ”تمّ الإفراج السري عن الرئيس السابق لدائرة الاستعلام والأمن الجنرال محمد مدين المعروف باسم (توفيق)، في خطوة لمراجعة تهمة التآمر على أمن الدولة، وبعد 3 أشهر أُطلق سراح الجنرالات توفيق و طرطاق وسعيد بوتفليقة ولويزة حنون من قبل المحكمة العسكرية في البليدة في هذه القضية“.

ووفق التقرير، فإنّ ما حصل مع صعود الرئيس عبد المجيد تبون إلى الحكم، هو ”تقوية الجبهة الداخلية لدائرة الاستعلام والأمن السابقة، وإجراء ما يمكن اعتباره اتفاقًا ضمنيًا بين تبون والنافذين في هذه الدائرة، ومن ثم بدأت مراجعة المحاكمات والإعلان عن تخفيف الأحكام“.

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