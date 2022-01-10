معلومات عن حكم المغرب و غانا.. اعتزل بسبب خلاف قوي و عاد ليعترض عليه الوداد

2022-01-10 / 1:14 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

عينت لجنة الحكام بالجهاز الكروي الإفريقي الحكم البوتسواني جوشوا بوندو لقيادة مباراة المنتخب المغربي و نظيره الغاني ضمن أولى جولات المجموعة الثالثة بكأس إفريقيا المقامة بالكاميرون.

جوشوا بوندو يعرفه المغاربة و خاصة جمهوري الوداد و الرجاء بسبب الجدل الذي رافق قيادته لبعض مباريات الأندية المغربية فضلا على مقابلات للمنتخب الوطني.

و قبل المباراة بساعات، أثير نقاش كبير حول تغيير الحكم البوتسواني بوندو بعد أن أظهرت التحاليل المخبرية إيجابية مسحته قبل أن نتفاجأ اليوم بترسيم تعيينه بحجة أن التحليلة الثانية التي أجريت له قبل ساعات جاءت سلبية.

و بالرغم من ترسيم بوندو كحكم للقاء المغرب و غانا، غير أن الطاقم الخاص به شهد تغييرا بعد تأكيد المسحة الأخيرة إيجابية التحليلة الخاصة بأحد المساعدين حيث سيتم تعويضه بأحذ حكام الفار المساعدين.

و سبق لجوشوا بوندو صاحب 42 سنة أن قاد مبارتين للمنتخب الوطني المغربي الأولى أمام المنتخب الموريتاني والثانية أمام منتخب غينيا كوناكري، و هاته ثالث مباراة له أحد طرفيها أسود الأطلس.

و قاد ذات الحكم 4 مباريات للوداد الرياضي الأولى أمام صان داونز الجنوب إفريقي و الثانية أمام حوريا كوناكري الغيني والثالثة أمام زيسكو يونايتد الزامبي والرابعة أمام مولودية الجزائر، بينما قاد مباراتين للرجاء الرياضي الأولى أمام فيتا كلوب الأنغولي و الثانية أمام بيراميدز المصري.

كما حسمت صافرة البوتسواني في مباراتين لنهضة بركان بكأس الكونفدرالية الإفريقية و مباراة واحدة للدفاع الحسني الجديدي بذات المسابقة القارية، هذا الحكم الذي كان لاعبا لكرة القدم قبل أن يعتزل بسبب خلاف قوي مع أحد الحكام في مباراة محلية، و كان محط شكوى من الوداد الرياضي بعدما اعترضت إدارة النادي الأحمر على تعيينه في إحدى مقابلاتها بعصبة الأبطال الإفريقية.

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