أمن سلا يوقف شخصين ويحجز كمية من الأقراص المخدرة

هبة بريس - سلا

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن العيايدة بمدينة سلا، مساء يوم الخميس 6 يناير الجاري، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 24 و35 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد جرى توقيف المشتبه فيهما على مستوى حي الألفة بمدينة سلا، حيث أسفرت عملية الضبط والجس الوقائي عن العثور بحوزتهما على 1128 قرص طبي مخدر من نوع “نورداز” وكمية من مخدر الشيرا.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهما للبحث القضائي الذي تجريه الفرقة الحضرية للشرطة القضائية بالعيايدة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

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