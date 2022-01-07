الصورة تعبيرية

أمن سلا يوقف شخصين ويحجز كمية من الأقراص المخدرة

2022-01-07 / 2:09 مساءً
0
هبة بريس - سلا

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن العيايدة بمدينة سلا، مساء يوم الخميس 6 يناير الجاري، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 24 و35 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد جرى توقيف المشتبه فيهما على مستوى حي الألفة بمدينة سلا، حيث أسفرت عملية الضبط والجس الوقائي عن العثور بحوزتهما على 1128 قرص طبي مخدر من نوع “نورداز” وكمية من مخدر الشيرا.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهما للبحث القضائي الذي تجريه الفرقة الحضرية للشرطة القضائية بالعيايدة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of حصيلة صادمة.. تسجيل 6428 إصابة و13 وفاة جديدة بكورونا

حصيلة صادمة.. تسجيل 6428 إصابة و13 وفاة جديدة بكورونا

2022-01-07 / 4:35 مساءً
Photo of كانت في طريقها لمطاعم أكادير.. درك تارودانت يحجز طن ونصف من لحوم الذبيحة السرية

كانت في طريقها لمطاعم أكادير.. درك تارودانت يحجز طن…

2022-01-07 / 3:44 مساءً
Photo of البيضاء.. توقيف 5 أشخاص متورطين في تهريب المخدرات وتزوير جوازات التلقيح

البيضاء.. توقيف 5 أشخاص متورطين في تهريب المخدرات وتزوير…

2022-01-07 / 3:13 مساءً
Photo of رسميا.. تسع رحلات استثنائية انطلاقا من الدار البيضاء نحو تركيا

رسميا.. تسع رحلات استثنائية انطلاقا من الدار البيضاء نحو…

2022-01-07 / 3:05 مساءً
Photo of جهة الشرق.. رصد حوالي 1,5 مليار درهم لتأمين التزويد بمياه الشرب

جهة الشرق.. رصد حوالي 1,5 مليار درهم لتأمين التزويد…

2022-01-07 / 2:55 مساءً
Photo of تفاصيل اجتماع بين الوزارة ومهنيي كراء السيارات

تفاصيل اجتماع بين الوزارة ومهنيي كراء السيارات

2022-01-07 / 2:40 مساءً
Photo of حتى إشعار آخر.. “السجون” تمنع الزيارات العائلية

حتى إشعار آخر.. “السجون” تمنع الزيارات العائلية

2022-01-07 / 1:19 مساءً
Photo of وجدة.. جمعية تتدخل لدى السلطات الجزائرية لتسليم جثتي مهاجرين سريين

وجدة.. جمعية تتدخل لدى السلطات الجزائرية لتسليم جثتي مهاجرين…

2022-01-07 / 12:57 مساءً
Photo of ترانسبرانسي المغرب: “الابتزاز الجنسي شكل من أشكال الرشوة”

ترانسبرانسي المغرب: “الابتزاز الجنسي شكل من أشكال الرشوة”

2022-01-07 / 12:42 مساءً
Photo of شد الحبل يتواصل بين أصحاب الطاكسيات و ممتهني نقل التطبيقات بالبيضاء

شد الحبل يتواصل بين أصحاب الطاكسيات و ممتهني نقل…

2022-01-07 / 12:21 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق