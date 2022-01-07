بمشاركة ممثلين مغاربة.. بلقيس تطرح “صابرة”

2022-01-07 / 9:42 صباحًا
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نجلاء مزيان : هبة بريس

طرحت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي جديدها الفني باللهجة المغربية، على قناتها الرسمية بموقع رفع الفيديوهات “يوتيوب” تحت عنوان “صابرة”.

و صورت الأغنية على طريقة الفيديو كليب بإحدى القرى بجبال الأطلس، تحت إشراف المخرج عبد الرفيع عبديوي، و بمشاركة كل من النجم أمين الناجي، و الفنانة فاطمة الزهراء بلدي، و اليوتيوبر صباح بنشويخ.

و تعاونت بلقيس في أغنية “صابرة ” مع الملحن مروان أصيل و الشاعر يونس آدم والموزع الموسيقى أمين رحمون، كما يعتبر هذا العمل الثالث لها باللهجة المغربية بعد أغنية “la vie” وأغنية “تعالى شوف”.

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