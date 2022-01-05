جريمة “مقهى لاكريم”.. المحكمة تبرئ متهما مُرَحَلاً من إسبانيا

هبة بريس

قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية مراكش، يوم أمس الثلاثاء، ببراءة متهم في ملف جريمة مقهى “لاكريم” بمدينة مراكش.

وقضت المحكمة بتبرئة المتهم الجديد الذي توبع في حالة اعتقال وأودع بسجن الأوداية قبل أيام، مباشرة بعد إيقافه باسبانيا وتسليمه للسلطات المغربية.

وقررت المحكمة تبرئة المعني بالأمر الذي كانت تربطه علاقة مع المواطنين الهولنديين المتهمين بالتنفيذ المادي للجريمة، بعد التأكد من عدم تورطه في الجريمة المذكورة.

هذا وتعود تفاصيل جريمة مقهى لاكريم الى يوم 2 نونبر 2017، عند إطلاق النار من طرف شخصين ملثمين يمتطيان دراجة نارية من الحجم الكبير، على الضحية الذي كان في ‘مقهى لاكريم’، الجريمة التي تسببت في مقتله وإصابة زميل له، والتسبب لفتاة بجروح بليغة.

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