أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده ستكثف التبرع بلقاحات كورونا عبر برنامج "كوفاكس" الدولي في الشهور المقبلة، بمنح نصف مليون جرعة بينها جرعات من موردين غير "أسترازينيكا". وفرنسا هي الدولة الأولى العضو في الاتحاد الأوروبي التي ترسل بعض جرعات اللقاحات لديها إلى الدول النامية. وأعلنت باريس أنها ستقدم تبرعا أوليا مئة ألف جرعة من لقاح "أسترازينيكا" هذا الشهر، وقال ماكرون إن الشحنة الأولى في طريقها إلى غرب إفريقيا. وصرح ماكرون في فعالية افتراضية نظمتها منظمة الصحة العالمية قائلا: "الآن جاء وقت المشاركة... سنواصل تلقي المزيد والمزيد من اللقاحات". وتابع: "لدينا من الوسائل ما يكفي لتعزيز تضامننا بالتبرع باللقاحات".
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

ماكرون: “أريد حقا التخلص من غير الملقحين”

2022-01-05 / 11:21 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

قال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في مقابلة مع صحيفة لو باريزيان في وقت متأخر من يوم الثلاثاء: “غير الملقحين، أريد حقًا التخلص منهم،سنواصل القيام بذلك (التطعيم) حتى النهاية. هذه هي الاستراتيجية”.

وأضاف ماكرون في حواره أنه “لن يرسل (غير الملقحين) إلى السجن ولن يتم تطعيمهم بالقوة”.

وتابع: “لذلك نحن بحاجة إلى إخبارهم، اعتبارًا من 15 يناير، لن يتمكنوا من الذهاب إلى المطعم بعد الآن، ولن يكونوا قادرين على تناول الطعام، ولن يتمكنوا من تناول القهوة، أو الذهاب إلى المسرح، السينما إن لم تكن مطعما”.

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