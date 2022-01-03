تتويج مشروع “حديقة النباتات” في أول “هاكاثون” بجهة درعة تافيلالت(فيديو)

هبة بريس - الرشيدية

اختتمت الأحد 02 يناير الجاري فعاليات “هاكاثون2021” للابتكار العلمي والاجتماعي الذي نظمته الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات بجهة درعة تافيلالت بشراكة مع كلية العلوم والتقنيات بالرشيدية والوكالة البلجيكية لإنعاش التربية والتكوين بالخارج والذي انطلق يوم الجمعة 31 دجنبر 2021 إلى غاية ثاني يناير الجاري، لفائدة طلبة وطالبات الكلية وذلك في إطار برنامج دعم المبادرات الشابة “أجي” الذي يهدف الى تطوير روح ريادة الأعمال في الابتكار الاجتماعي بين الطلاب وتحفيز روح التحدي المقاولاتي في ابتكار أفكار مشاريع.

وتميز الحفل الختامي ل”الهاكاثون” الذي يعتبر الأول من نوعه بجهة درعة تافيلالت بعرض مشاريع 06 مجموعات والتي تأهلت الى الإقصائيات النهائية أمام لجنة مختصة، والتي أسفرت عن تتويج مشروع “حديقة النباتات” بالجائزة الأولى للهاكاثون، متبوعا بكل من مشروع “4TALIB”، ومشروع “تدوير مخلفات النخيل بالواحة”.

وفي معرض حديثه عن أفكار المشاريع المشاركة في المسابقة وعن التأطير و التكوين والعرض قال المستشار المعتمد في المقاولات سليماني مولاي عبد الله في تصريح ل”هبة بريس”، ان الطلبة المشاركين في هذا الهاكاثون استفادوا على مدى يومين من ورشات خاصة بالمواكبة التقنية لتطوير أفكار المشاريع ركزت على كل من الأشكال القانونية المختلفة للشركات ودراسة الجدوى، إلى جانب تقنيات المرافعة وخطط العمل لتطوير روح ريادة الأعمال في الابتكار الاجتماعي بين الطلاب وتحفيز روح التحدي المقاولاتية في ابتكار أفكار المشاريع.

واضاف ان المشاريع المشاركة في هذه المسابقة، يمكن تقسيمها الى صنفين، صنف خاص بالجانب المعلوماتي الرقمي، والصنف الثاني مرتبط بالفلاحة الإيكولوجية.

ابراهيم راباش الطالب الباحث في سلك الدكتورة بشعبة البيولوجيا بكلية العلوم والتقنيات أشار في تصريح مماثل للجريدة أن نادي “inactuse” بالكلية يعتمد على روح المقاولة من أجل خلق التغيير لتحقيق التنمية بشكل عام، وأضاف من هذا المنطلق ارتأى النادي بلورة أفكار مشاريع تساهم في تنمية جهة درعة تافيلالت.

وقالت ‘لمياء ابرقي’ رئيسة فريق مشروع “حديقة النباتات” الفائز بالجائزة الأولى “لهاكاثون2021″ في تصريح خصت به ‘هبة بريس” ان فريق المشروع يطمح للإشتغال بالبذور التقليدية التي لا تحتاج لمواد كيماوية من اجل انتاج خضروات وفواكه طبيعية ““Bio””، وفي تصريح مماثل لأحمد أمين رزوق رئيس فريق مشروع “4TALIB” الحاصل على الجائزة الثانية للهاكاثون قال أن الهدف من مشروعهم تسهيل وتيسير عملية بحث الطلبة بالكلية عن مقر للسكن وكذا كل المستلزمات التي يحتاجها الطلاب خلال حياتهم الطلابية عبر تطبيق وموقع الإلكتروني، أما سلمى مداح رئيسة فريق مشروع “تدوير مخلفات النخيل بالواحة” الذي احتل المرتبة الثالثة فأشارت أن الهدف من المشروع هو حماية الواحة عبر حل عدد من الإشكالات البيئية بها كالحرائق وعدد من الأمراض كاللشمانيا وذلك باستغلال مخلفات النخيل في إنتاج خشب صالح للاستعمال في إنتاج ديكورات منزلية، ومنتجات ذات وظائف مختلفة.

وفي مفاجأة استحسنها جميع الحضور تمت الإشارة في نهاية حفل اختتام الهاكاثون بأن جميع المشاريع الثمانية المشاركة في الهاكاثون سيتم مواكبتها وتمويلها ومتابعتها من طرف “منصة الشباب الرشيدية” الخاصة بتشجيع حاملي المشاريع، مما خلف ارتياحا كبيرا لدى كل الطلبة المشاركين.

حضر حفل اختتام “الهاكاثون 2021” نائب عميد كلية العلوم والتقنيات بالرشيدية المكلف بالبحث العلمي والتعاون، ومدير الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات بالرشيدية، وممثلة برنامج آجي بالوكالة البلجيكية لإنعاش التربية والتكوين بالخارج، ونائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة درعة تافيلالت، وأعضاء لجنة التحكيم، وعدد من الأساتذة بالكلية وأعضاء نادي “inactuse” بالكلية.

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