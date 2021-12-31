فوزي لقجع

لقجع: “الزلزولي هو الذي قرر عدم اللعب مع المغرب في كأس إفريقيا”

2021-12-31 / 11:20 صباحًا
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هبة بريس - القسم الرياضي

حل رئيس الجامعة الملكية المغربية ضيفا على برنامج اذاعي يبث على راديو مارس , تحدث فيه عن ما دار بينه وبين الزلزولي , وكذا رئيس برشلونة ومدرب الفريق تشافي هيرنانديز .

وأكد رئيس الجامعة بأنه تحدث مع رئيس برشلونة في ثلاث مناسبات , وكذلك الشأن بالنسبة للمدرب من أجل تسهيل إلتحاق الزلزولي بالمنتخب الوطني المغربي , غير أن قرار رفض لعب كأس افريقيا اتخد من طرف اللاعب بنفسه .

وأضاف لقجع بأنه تواصل مع اللاعب أمس الخميس عبر الهاتف وتلقى وعدا من طرف اللاعب بالحضور شهر مارس القادم , غير أن رئيس الجامعة رفض مبرره وقال له بأن المنتخب يحتاجه الأن , أما فيما يخص المستقبل فلن أضمن لك شيء .

وانهى رئيس الجامعة حديثه عن هذا الموضوع بكون المنتخب فوق أي اعتبار , متمنيا التوفيق للاعب الشاب مع فريقه برشلونة .

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تعليق واحد

  1. والله الذي لا إله غيره، لو كنت في مركز القرار لسحبت منه الجنسية المغربية و لتخذت في حقه العديد من الإجراءات التي أحتفظ بها لنفسي حتى يكون عبرة للعالمين.

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