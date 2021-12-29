أوميكرون يدفع أكاديمية البيضاء لإغلاق قاعات الأساتذة و إلغاء تجمع الاستراحة

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تواصل عدد من المؤسسات العمومية سن و اتخاذ تدابير جديدة في محاولة منها لاحتواء تفشي متحور أوميكرون الذي بدأ ينتشر في بلادنا بشكل يفترض معه تحرك الجميع، كل من موقعه، لتفادي الانتكاسة الوبائية.

الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين بجهة الدار البيضاء سطات و في خطوة جديدة أقرت مجموعة من التدابير الاحترازية التي سيتم تطبيقها بعد نهاية العطلة المدرسية الحالية.

و في هذا الصدد، علمت هبة بريس أن الأكاديمية السالفة الذكر وجهت مذكرة تتضمن مجموعة من التدابير التي سيتم العمل بها بداية من الأسبوع المقبل بمختلف المؤسسات التعليمية.

من هاته التدابير نجد إغلاق قاعات الأساتذة لتفادي التجمعات و كذا إلغاء تجمع التلاميذ في فترات الاستراحة مع اتخاذ المتعين لتدبير هاته الفترات من طرف إدارات المؤسسات التعليمية.

كما تضمنت المذكرة توجيهات لضبط العدد المسموح به خلال الأنشطة التربوية و الثقافية و الرياضية بمختلف المؤسسات التعليمية مع مواصلة التعبئة لحث التلاميذ على تلقي جرعات التلقيح ، فضلا على تدابير أخرى موازية.

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