سطات.. شرطة المرور تفك الحصار على حركة السير والجولان بالمدينة

محمد منفلوطي_ هبة بريس

تقود شرطة المرور التابعة للأمن الولائي بسطات، حملة منسقة بمعظم الشوارع الرئيسية وداخل قلب الأحياء السكنية وبالأزقة لضبط المخالفين وتعقب أصحاب الدراجات النارية والخطافة.

وكشفت مصادر هبة بريس، أن الخطة الأمنية المحكمة التي دشنتها عناصر شرطة المرور جاءت بناء على تعليمات صارمة من والي أمن المدينة المعين حديثا القادم من مدينة الجديدة عزيز بومهدي، بهدف فك الحصار الذي كان مضروبا على حركة السير بمعظم شوارع المدينة ووسطها، نتيجة الإكتظاظ الغير المسبوق للسيارات والشاحنات والحافلات ووقوف بعضها بشكل عشوائي في أماكن غير مخصصة لذلك.

مصادرنا، أضافت أن هذه الخطة الأمنية التي باشرتها عناصر شرطة المرور بقيادة وجوه شابة قادت إلى تسجيل مخالفات عدة وحجز العديد من السيارات والدراجات النارية التي كانت توجد في وضعيات غير قانونية وإيداعها المحجز البلدي الذي امتلأ عن آخره ولم يعد يستوعب المزيد على تعبير ذات المصادر.

العديد من المهتمين للشأن المحلي بمدينة سطات، أجمعوا على أن الوضعية الأمنية بالمدينة عرفت تحسنا ملحوظا، ومرد ذلك حسب ذات المصادر، هو التفاعل الايجابي لوالي أمن المدينة مع النداءات التي طالبت باطلاق حملة واسعة ومنسقة ودائمة للقضاء على ظاهرة فوضى ” الدراجات النارية المرعبة” لأصحابها المراهقين الذين يزرعون الرعب بالشوارع والحدائق العمومية وبمحيط المؤسسات التعليمية والحرم الجامعي والمنتزهات بالمدخل الشمالي للمدينة.

وقد عاينت هبة بريس صباح اليوم الثلاثاء دوريات أمنية لشرطة المرور تجوب مختلف الشوارع خاصة بشارع محمد الخامس قرب مقهى العيون وبشارع الحسن الثاني، ومداخل المدينة المثاخمة للفضاء الغابوي حيث تنشط حركة هذه الدراجات النارية، ضمن حملة تروم ضبط المخالفين.

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