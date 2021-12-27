الابراهيمي عن “أوميكرون الدار البيضاء”: فرضية نشأته بالمغرب ضئيلة جدا

2021-12-27 / 11:43 صباحًا
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هبة بريس - الرباط

أجاب البروفيسور وعضو اللجنة العلمية، عز الدين الابراهيمي، عن سؤال “متحور أوميكرون و نشأته بين المغرب و جنوب إفريقيا”.

وقال الابراهيمي في تدوينة نشرها على حسابه بموقع “فيسبوك” : “في أي مقاربة علمية، يجب أخذ الوقت الكافي لتحليل المعطيات و النظر إليها بتمعن… و اليوم و قد تمكنت عدة مؤسسات مغربية من حل شفرة أوميكرون بالمغرب يمكن أن نقول علميا و بالبيانات المحلية أن الأمر يتعلق بأوميكرون الذي حددت شفرته بجنوب إفريقيا و المنتشر في كل بلاد العالم… و أن فرضية نشأته بالمغرب ضئيلة جدا اذا لم تكن منعدمة…”

فأن ينشأ متحور يزيادة العشرات من الطفرات و في بضع أشهر و في منطقتين مختلفتين من المعمور، يقول الابراهيمي، حظوظه توازي الصفر… أما إصابة أفراد عائلة واحدة بسلالات مختلفة فهذا طبيعي في ظل تعايش سلالتين في نفس الوقت و المكان و لكن بمخالطة مختلفة لكل فرد من العائلة… المهم و كما قلت منذ البداية، أوميكرون هنا معنا و سينتشر عبر ربوع المملكة و سيسيطر على دلتا في غضون أيام…

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