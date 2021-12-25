“ميراوي” يستقبل أول ”توحدي” يحصل على الدكتوراه وفريقين آخرين

2021-12-25 / 1:55 مساءً
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هبة بريس - الرباط

استقبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، يوم أول أمس الخميس 23 دجنبر2021، بمقر الوزارة بحسان – الرباط، كل من، الطالب المتميز بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة محمد الخامس بالرباط، كريم بنعبد السلام إثر حصوله على الدكتوراه في تخصص “العقيدة والأديان السماوية”.

كما استقبل أيضا الفريق الفائز بجائزة ”ناسا الدولية لتطبيقات الفضاء لعام 2021”، صلاح الدين قابا و أيمن أبوالعز والسيد محسن ميتالان، و الفريق الفائز بالمرتبة الثالثة في نهائي ”تحدي أفريقيا لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي 2021”، ويتعلق الأمر بالسادة محمد الحمزي، وأيوب الصغير، وإسماعيل يازيدي ويحيى علوي وياسين الإدريسي.

وأشاد الوزير بهذه المناسبة، بالإنجازات المشرفة للشباب والطلبة المتفوقين لكونهم قدوة وحافز لنظرائهم، كما نوه بمساهمتهم في تعزيز إشعاع الجامعة المغربية على الصعيدين الوطني والدولي.

وقد كان هذا الاستقبال مناسبة لتهنئتهم وللتأكيد على اهتمام الوزارة بكافة الأنشطة التي تساهم في تنمية العنصر البشري وتمكينه وتعزيز مساهمته في التنمية المستدامة. وقد أشار السيد الوزير إلى أن هذه المراتب المحصل عليها والنتائج المتميزة تبقى مصدر فخر واعتزاز وتشريف للمنظومة وللوطن.

ويندرج هذا الاستقبال في إطار توجه الوزارة الرامي إلى تحفيز وتشجيع الطلبة والشباب على الابتكار والإبداع والتميز في مختلف المجالات.

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