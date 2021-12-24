قنصلية مورسيا: الإحتجاجات تسقط موظفي الخارجية من الفراش في يوم ليس بعطلة

هبة بريس _ يسير الإيحيائي

شهد محيط القنصلية العامة للمملكة المغربية ب”مورسيا” خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة إحتجاجات واسعة لأفراد الجالية المقيمين بالمنطقة بعدما تفاجؤوا عند وصولهم للمركز بأنه مغلق في وجه العموم .

وانتظر قرابة 300 مهاجر مغربي امام البوابة الرئيسية للمقر القنصلي حتى حدود الساعة التاسعة صباحا دون ان تفتح الأبواب ويتم إستقبال المرتففين كما جرت به العادة لتبدأ بعد ذلك موجة الإحتجاجات تنديدا بقرار الإغلاق إلى غاية يوم الإثنين.

وفور علم المسؤول الأول على القنصلية العامة ب”مورسيا” تدارك الموقف وتراجع عن القرار الذي لا يستنذ إلى أية أسس قانونية، ورصدت بعض كاميرات الهواتف الذكية لبعض المهاجرين وصول موظفين إثنين في حدود الساعة العاشرة إلا دقائق يليها وصول دفعات أخرى من الموظفين كان آخرها على الساعة الثانية عشر من منتصف هذا اليوم.

ويطرح هذا الفعل عدة علامات إستفهام لدى أفراد الجالية المغربية المقيمة بالدائرة القنصلية ل”مورسيا” عن الجهة التي رخصت للقنصلية وموظفيها إعتبار يوم الجمعة عطلة تتعطل خلالها مصالح المئات من المغاربة، علما بأن الإحتفالات برأس السنة في إسبانيا تشمل يومي 25 ديسمبر وفاتح يناير من كل سنة.

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