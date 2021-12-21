سلا.. توقيف قاصرين ألحقا خسائر مادية بسيارات في الشارع العام

هبة بريس - سلا

تمكنت عناصر الشرطة بالأمن الإقليمي بمدينة سلا، مساء أمس الاثنين 20 دجنبر الجاري، من توقيف قاصرين يبلغان من العمر 12 و 16 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في إلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير وإحداث الفوضى بالشارع العام وحيازة السلاح الأبيض في ظروف من شأنها تهديد سلامة الأشخاص والممتلكات.

وكانت مصالح الأمن الوطني بمدينة سلا قد توصلت بإشعار حول تورط مجموعة من الأشخاص المحسوبين على فصائل مشجعي أندية لكرة القدم، في إلحاق خسائر مادية بأربعة سيارات كانت مستوقفة بالشارع العام بحي السلام، وهو ما استدعى تدخل دوريات الشرطة التي تمكنت من فرض النظام العام.

وقد أسفر هذا التدخل الأمني عن توقيف شخصين من بين المشتبه فيهم، وذلك قبل أن تمكن عملية الجس الوقائي من العثور بحوزتهما على سلاحين أبيضين وأدوات للصباغة ولافتة لأحد فصائل مشجعي أندية كرة القدم.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهما القاصرين للبحث القضائي الذي تجريه المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بسلا تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا توقيف جميع المساهمين والمشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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