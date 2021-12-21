الصورة تعبيرية

سلا.. توقيف قاصرين ألحقا خسائر مادية بسيارات في الشارع العام

2021-12-21 / 11:31 صباحًا
0
هبة بريس - سلا

تمكنت عناصر الشرطة بالأمن الإقليمي بمدينة سلا، مساء أمس الاثنين 20 دجنبر الجاري، من توقيف قاصرين يبلغان من العمر 12 و 16 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في إلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير وإحداث الفوضى بالشارع العام وحيازة السلاح الأبيض في ظروف من شأنها تهديد سلامة الأشخاص والممتلكات.

وكانت مصالح الأمن الوطني بمدينة سلا قد توصلت بإشعار حول تورط مجموعة من الأشخاص المحسوبين على فصائل مشجعي أندية لكرة القدم، في إلحاق خسائر مادية بأربعة سيارات كانت مستوقفة بالشارع العام بحي السلام، وهو ما استدعى تدخل دوريات الشرطة التي تمكنت من فرض النظام العام.

وقد أسفر هذا التدخل الأمني عن توقيف شخصين من بين المشتبه فيهم، وذلك قبل أن تمكن عملية الجس الوقائي من العثور بحوزتهما على سلاحين أبيضين وأدوات للصباغة ولافتة لأحد فصائل مشجعي أندية كرة القدم.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهما القاصرين للبحث القضائي الذي تجريه المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بسلا تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا توقيف جميع المساهمين والمشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of سطات.. إيقاف زوجين نصبا على مواطنين بدعوى تهجيرهم إلى الخارج

سطات.. إيقاف زوجين نصبا على مواطنين بدعوى تهجيرهم إلى…

2021-12-21 / 12:01 مساءً
Photo of إفران.. الحبس النافذ لمدون فايسبوكي ب 6 أشهر لادعائه وقوع عمل إرهابي بفندق

إفران.. الحبس النافذ لمدون فايسبوكي ب 6 أشهر لادعائه…

2021-12-21 / 10:58 صباحًا
Photo of هزة أرضية بقوة 4 درجات بإقليم الدريوش

هزة أرضية بقوة 4 درجات بإقليم الدريوش

2021-12-21 / 10:30 صباحًا
Photo of الضرائب: تمديد آجال القبول المؤقت لوسائل النقل السياحية حتى يونيو 2022

الضرائب: تمديد آجال القبول المؤقت لوسائل النقل السياحية حتى…

2021-12-21 / 9:29 صباحًا
Photo of ضمنهم عون سلطة.. توقيف 7 أشخاص متورطين في تزوير جواز التلقيح

ضمنهم عون سلطة.. توقيف 7 أشخاص متورطين في تزوير…

2021-12-21 / 9:14 صباحًا
Photo of طقس الثلاثاء.. أجواء باردة وقطرات مطرية بهذه المناطق

طقس الثلاثاء.. أجواء باردة وقطرات مطرية بهذه المناطق

2021-12-21 / 7:00 صباحًا
Photo of برلماني يطالب آيت طالب بإحداث مستشفى محلي ببوجنيبة

برلماني يطالب آيت طالب بإحداث مستشفى محلي ببوجنيبة

2021-12-20 / 6:30 مساءً
Photo of عاملات مغربيات في حقول الفراولة ..شروط اسبانية تدخل في أوجه الاستعباد

عاملات مغربيات في حقول الفراولة ..شروط اسبانية تدخل في…

2021-12-20 / 6:10 مساءً
Photo of أمن البيضاء يوقف عشرينيا متورطا في قتل شخص

أمن البيضاء يوقف عشرينيا متورطا في قتل شخص

2021-12-20 / 5:44 مساءً
Photo of جمعية العدول الشباب تناقش نصوص القانون المالي لسنة2022

جمعية العدول الشباب تناقش نصوص القانون المالي لسنة2022

2021-12-20 / 5:28 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق