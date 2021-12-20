كريم بن عبد السلام.. أول شاب مصاب بالتوحد يحصل على الدكتوراه بالمغرب

هبة بريس

أعلن محمد غاشي رئيس جامعة محمد الخامس بالرباط منح أول شاب مغربي مصاب بالتوحد درجة الدكتوراه في المملكة.

وقال غاشي في تدوينة نشرها على حسابه بموقع “فيسبوك”: “شاب تحدى كل الصعاب، كريم المصاب بالتوحد أول شاب مغربي توحدي ينال دكتوراه بالمغرب، لحظة تدمع العين وتفرح القلب”.

وأضاف: “كريم لم ينل فقط شهادة الدكتوراه، بل أعطى درسا في الإصرار والصبر.. شكرا كريم”.

وجصا على الدكتوراه في تخصص “العقيدة والأديان السماوية” بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة محمد الخامس بالرباط.

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