بسبب أوميكرون.. إسرائيل تدرج المغرب ضمن قائمة الدول الحمراء

هبة بريس

وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الإثنين على توسيع قائمة الدول الحمراء بناء على توصية لجنة تصنيف الدول بوزارة الصحة التي نوقشت الليلة الماضية.

وشملت القائمة الجديدة دولة عربية ثانية، بعدما أدرجت إسرائيل الإمارات ضمن الدول الحمراء التي يحظر السفر إليها على خلفية تفشي متحور أوميكرون.

وقال بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت: “سيتم تصنيف إيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية وبلجيكا وألمانيا والمجر والمغرب والبرتغال وكندا وسويسرا وتركيا دولا حمراء”.

ومن المقرر أن يدخل القرار الجديد حيز التنفيذ اعتبارا من يوم غد 21/12/21 منتصف الليل (ليلة ما بين الثلاثاء والأربعاء)، رهنا بموافقة لجنة الدستور بالكنيست.

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