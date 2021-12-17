فاس.. جثة مهاجر كونغولي داخل شقة تستنفر الأجهزة الأمنية

ع محياوي _ هبة بريس

استنفر العثور على جثة مهاجر إفريقي، بشقة مكتراة بزنقة مجاورة لقيسارية غيتة بالمدينة الجديدة لفاس، المصالح الأمنية التي حضرت إلى عين المكان وعاينت الجثة وأنجزت محضر معاينة في إطار البحث الذي أمرت به النيابة العامة المختصة لفك لغز وفاته.

واكتشف زملاء الضحية الذي يحمل الجنسية الكونغولية المقيم بمدينة فاس ، جثته في الشقة قبل إخطار السلطات والمصالح الأمنية التي حضرت لمكان الواقعة بما فيها عناصر الشرطة العلمية والتقنية للقيام بالمتعين .

هذا وقد تم نقل جثة الهالك صوب مستودع الأموات بمستشفى الغساني قصد التشريح الطبي، فيما لم تعاين عليها أي أثر للعنف أو الضرب والجرح، دون استبعاد فرضية تعرضه لأزمة قلبية أو تعرضه لتسمم، ما من شأن البحث كشفه.

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