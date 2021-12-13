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الضباب الكثيف يتسبب في تصادم عدد من السيارات و الشاحنات ب”لوطوروت” البيضاء

2021-12-13 / 10:10 صباحًا
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

شهدت الطريق السيار الرابطة بين برشيد و الدار البيضاء صبيحة اليوم عددا من حوادث السير بعد تصادم عدد من السيارات و الشاحنات ببعضها البعض.

و حسب ما أكده شهود عيان، فقد وقعت مجموعة من حوادث السير بالطريق السيار برشيد البيضاء في ساعات الصباح الأولى من يومه الاثنين بسبب الضباب الكثيف و السرعة التي كان بعض السائقين يسيرون بها بالرغم من سوء أحوال الطقس.

و تسبب تصادم عدد من السيارات و الشاحنات في توقف حركة السير بالطريق السيار السالفة الذكر وسط فوضى عارمة بفعل الاكتظاظ و الاختناق المروري و تزامن هاته الحوادث و فترة الذروة التي تشهد توافد الموظفين و العمال على مقرات عملهم.

و انتقلت مباشرة لعين المكان دورية من عناصر الدراجين التابعة للدرك الملكي قصد تأمين حركة التنقل، و لحسن الحظ لم تسفر هاته الحوادث عن أي خسائر في الأرواح وفق مصادر من عين المكان، فيما تم نقل بعض المصابين للمستعجلات.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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