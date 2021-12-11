صورة تعبيرية

إحباط محاولة انتحار سيدة رفقة أبنائها في آخر لحظة بفاس

2021-12-11 / 9:09 صباحًا
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هبة بريس - فاس

أحبطت عناصر الأمنية بمدينة فاس أمس الجمعة 10 دجنبر الجاري، محاولة انتحار امرأة متزوجة في نهاية عقدها الرابع، صعدت رفقة أبنائها إلى سطح منزلها في حي المصلى عين قادوس التابع للنفوذ الترابي لمقاطعة المرينيين بفاس مهدّدة بالارتماء منه.

وحسب مصادر ” هبة بريس ” ، فإن المعنية بالامر البالغة من العمر حوالي 49 سنة ،دخلت في حالة هستيرية، بسبب خلافات عائلية، قبل أن تعمد إلى محاولة الانتحار رفقة أبنائها برمي نفسها من أعلى منزل أسرتها، مشيرة إلى أن المصالح الامنية بالمنطقة قامت بتدخل بطولي و افلحت في انقاذ السيدة و أبنائها في اللحظات الأخيرة.

المصادر ذاتها اضافت ، انه فور علمها بالحادثة انتقلت السلطات الأمنية وعناصر الوقاية المدنية إلى عين المكان على وجه السرعة، وأنقذت في التدخل لمنع هذه الكارثة ، فيما تم تحييد المعنية بالأمر و اصطحابها إلى مقر الشرطة للاستماع إليها

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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