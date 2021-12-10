لقجع يزور تداريب المنتخب الرديف ويحفز اللاعبين للفوز أمام الجزائر

2021-12-10 / 5:50 مساءً
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هبة بريس من قطر

قام رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع بزيارة تداريب المنتخب الوطني الرديف ،حيث عمد للاجتماع باللاعبين وتذكيرهم بالمسؤولية الملقاة على عاتقم لتشريف المغرب في كأس العرب .

وحفز فوزي لقجع اللاعبين لتحقيق نتيجة ايجابية امام المنتخب الجزائري والذهاب بعيدا في مسابقة كأس العرب ، واكد ان جميع المغاربة فخورين بما قدمه ابناء عموتة في دور المجموعات ، وسيكونون فخورين اكثر في حال تمكنهم من احراز الكأس العربية .

ويواجه غدا السبت المنتخب الوطني الرديف نظيره الجزائري في ربع نهائي كأس العرب ، على الساعة الثامنة بالتوقيت المغربي .

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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