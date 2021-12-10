عموتة يهيئ اللاعبين تقنيا ونفسيا لجميع السناريوهات أمام الجزائر

2021-12-10 / 1:54 مساءً
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هبة بريس

يركز الطاقم التقني المشرف على المنتخب الوطني بقيادة المدرب الوطني الحسين عموتة، على الأمور التكتيكية والنفسية، قبل ملاقاة منتخب الجزائر غد السبت في مباراة دور ربع نهائي كأس العرب للمنتخبات.

ووضع الحسين عموتة بعض التمارين التي حاكى من خلالها السيناريوهات المتوقعة خلال مباراة ربع النهائي، بهدف تمكين اللاعبين من حسن التعامل مع جميع الظروف التي قد تشهدها المباراة.

ويواجه المنتتخب الوطني المغربي نظيره الجزائري غدا السبت برسم دور ربع نهائي كأس العرب , في حدود الثامنة مساء بملعب الثمامة بالعاصمة القطرية الدوحة.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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