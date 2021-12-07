المولودية الوجدية لكرة القدم يشكل مكتبه المديري ولجانه الموازية

هبة بريس : وجدة

تم مساء امس الإثنين 07 دجنبر الجاري الإعلان عن تشكيلة المكتب المديري لنادي المولودية الوجدية لكرة القدم، بموجب الصلاحية التي خولها الجمع العام المنعقد يوم 29 اكتوبر 2021 لمحمد هوار رئيس النادي لولاية ثانية.

وبعد حوالي شهر من انعقاد الجمع العام العادي، وبعد فراغ تسييري وعلى ضوء النتائج السلبية لفريق الكبار على مستوى البطولة الاحترافية التي آلت باتفاق بالتراضي باستقالة المدرب الجزائري نبيل نغيز، جاءت تشكيلة المكتب المديري كالآتي :

– الرئيس : محمد هوار.

النائب الأول : خليل متحد.

النائب الثاني : محمد برسول.

– الكاتب العام : محمد قايدي.

نائبه : خاليد زهير.

– أمين المال : محمد أمين فاطمي.

نائبه : احميدة زريوح.

– المستشارين : نورالدين الرافعي، عبد اللطيف الرحماني، كمال حناش، ادريس وراوي.

– الناطق الرسمي : الحسن مرزاق.

كما تم تشكيل اللجان الموازية حيث منحت لجنة الانضباط والقوانين لمحمد برسول، اللجنة التقنية والتكوين والفئات الصغرى : نورالدين الرافعي، اللجنة المالية : محمد أمين فاطمي، لجنة التواصل والعلاقات العامة والتسويق والاشهار : خليل متحد، اللجنة التنظيمية واللوجستيك والبنيات التحتية : خاليد زهير، واللجنة الطبية لمحمد قايدي.

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