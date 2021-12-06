قطارات ONCF ترفع رقم معاملاتها بنقل منتجات الفوسفاط والبضائع

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أفصح المكتب الوطني للسكك الحديدية عن مجموعة من الأرقام و المعطيات المتعلقة برقم معاملاته المالية خلال الربع الثالث من السنة الجارية، و هي الحصيلة التي يمكن وصفها إجمالا بالإيجابية نظرا لعدد من المؤشرات المهمة.

و في هذا الصدد، أوضحت إدارة ONCF أن حجم نقل منتجات الفوسفاط المغربي على متن قطارات المكتب الوطني للسكك الحديدية ارتفع بنحو 3 في المئة خلال الأشهر الماضية.

و أكد ذات المصدر في وثيقة تتوفر هبة بريس على نسخة منها، أن نقل الفوسفاط المغربي عبر قطارات المملكة شهد ارتفاعا بنسبة ثلاثة في المائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2020 و ذلك بعد أن تحسنت المؤشرات الاقتصادية المتعلقة بتحسن الوضعية الوبائية و ظروف الإنتاج و التسويق.

و ارتفع الرقم وفق ذات الوثيقة من 12 مليون درهم إلى 12,3 مليون درهم خلال الربع الثالث من سنة 2921، بينما سجل نقل البضائع كذلك على متن القطارات نفس الارتفاع تقريبا لينتقل من 6,3 مليون درهم إلى 6,5 مليون درهم.

هذا و تجدر الإشارة إلى أن نشاط المكتب الوطني للسكك الحديدية المتعلق بنقل المسافرين، بدوره شهد ارتفاعا خلال الربع الثالث من العام الجاري، بعدما ارتفع بنسبة 132 في المئة مقارنة بالسنة الماضية التي تزامنت و حالة الإغلاق بسبب الجائحة.

و وصل رقم معاملات نقل المسافرين خلال الأشهر الأخيرة لحوالي 24,8 مليون درهم من خلال نقل أكثر من 10 ملايين و 200 ألف مسافر على متن قطارات المغرب.

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