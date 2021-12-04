ألمانيا.. العثور على 5 قتلى في مبنى سكني

هبة بريس - وكالات

عثرت الشرطة الألمانية على خمسة قتلى داخل مبنى سكني ببلدة كونيجس فوسترهاوزن، جنوبي العاصمة برلين.

وقال متحدث باسم الشرطة اليوم السبت إن السلطات تلقت مكالمة ظهر اليوم ذكر فيها المتصل أنه غير معتاد على عدم رؤية سكان هذا المنزل.

وأضاف المتحدث: “نعتقد أنها جريمة قتل”.

وتواجد مسؤولو الطب الشرعي في الموقع عقب ظهر اليوم. وقال المتحدث إنه تم إغلاق الشارع الكائن في المبنى السكني.

ولم تدل الشرطة بمزيد من البيانات عن الواقعة حتى الآن.

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