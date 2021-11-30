جرسيف : الكلاب الضالة تهاجم طفلة ومواطنون ينقدونها في آخر لحظة

2021-11-30 / 2:27 مساءً
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هبة بريس - جرسيف

في مشهد صادم، أقدمت كلاب ضالة، على الهجوم بشكل مباغث على طفلة في العاشرة من العمر، صباح يوم الثلاثاء بالقرب من شركة فيندي للخياطة

و وقع الحادث، عند عودة الطفلة من المدرسة من وسط المدينة بالقرب من شركة فيندي، لكن سرعان ما هاجمتها كلاب ضالة،وفي محاولة هروبها منهم سقطت على الأرض مما تعرضت لجروح خطيرة على مستوى الوجه، ولولا تدخل عدد من المواطنين الذين كانوا بالقرب من مسرح الحادث، لوقعت الكارثة.

ومن وحي هذه النازلة، دق مواطنون ناقوس الخطر الذي أضحت تشكله تلك الكلاب الضالة، مطالبين الجهات الوصية بالتدخل العاجل لاجلائها من وسط المدينة، و الحيلولة، بالتالي، من وقوع كارثة قد يدهب ضحيتها أطفالا أبرياء في عمر الزهور…

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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