بعد تتويج ميسي.. رونالدو: “أنا دائما أفوز من أجل نفسي”

2021-11-30 / 9:36 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

رد كريستيانو رونالدو على تعليقات باسكال فيري منظم جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب كرة القدم في العالم وقال إن رئيس تحرير مجلة فرانس فوتبول “كذب” في حديثه عن صراعه مع ليونيل ميسي.

وأبلغ فيري صحيفة نيويورك تايمز يوم الجمعة أن الطموح الوحيد لدى رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد هو أن يعتزل بعدد من جوائز الكرة الذهبية يفوق ميسي.

ونال الأرجنتيني ميسي، الذي انتقل إلى باريس سان جيرمان في صفقة مجانية من برشلونة هذا الصيف، الكرة الذهبية للمرة السابعة يوم الاثنين ليعزز رقمه القياسي بعد التفوق على روبرت ليفاندوفسكي وجورجينيو لاعب وسط تشيلسي وصاحبي المركزين الثاني والثالث.

وكتب رونالدو الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات على إنستغرام يوم الاثنين “باسكال فيري كذب. لقد استغل اسمي للترويج لنفسه وللمكان الذي يعمل فيه”.

وأضاف “من غير المقبول أن الشخص المسؤول عن منح مثل هذه الجائزة المهمة يكذب بهذا الشكل وبطريقة تفتقر للاحترام لشخص اعتاد دائما احترام فرانس فوتبول والكرة الذهبية”.

وأضاف اللاعب البرتغالي “أنا دائما أفوز من أجل نفسي ومن أجل الأندية التي ألعب لها. أفوز من أجل نفسي ومن أجل من يحبني. لا أفوز بالتفوق على أي شخص”.

وتابع الهداف التاريخي للبرتغال “أكبر طموح في مسيرتي أن أترك اسمي مكتوبا بأحرف من ذهب في تاريخ كرة القدم العالمية”.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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