بعد تعليق الرحلات.. “لارام” تعلن عن إجراءات “استرداد” أو “تغيير” التذاكر

هبة بريس - الرباط

أعلنت شركة الخطوط الملكية المغربية، عن إجراءات استرداد أو تغيير التذاكر بعد قرار تعليق الرحلات الجوية من وإلى المغرب.

وفي هذا الصدد، أكدت الشركة أنها “تلتزم بمرافقة زبائنها خلال هذه الفترة من خلال السماح بتغيير واسترداد التذاكر من وإلى المغرب وفقًا للخيارات التالية لأي تذكرة بتاريخ سفر من 30 نونبر 2021 إلى 13 دجنبر 2021”.

وأوضحت أنه يمكن السماح بتغيير التذكرة بدون غرامة مع احتمال تطبيق فرق السعر، وذلك لتاريخ سفر جديد الى غاية 31 يناير 2022 من أو إلى الوجهة نفسها أو مطار آخر في شبكة الخطوط الملكية المغربية.

كما يمكن للزبائن الحصول على قسيمة سفر باسم المسافر وهي غير قابلة للتحويل، صالحة لمدة 12 شهرا من تاريخ الإصدار، وزادت أن هذه القسيمة قابلة لاسترداد قيمتها نقدًا عند نهاية صلاحيتها إذا لم يتم استخدامها، وذلك بناء على طلب المسافر في غضون 3 أشهر بعد انتهاء صلاحيتها.

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