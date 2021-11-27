المولودية الوجدية لكرة القدم يستغني عن مدربه الجزائري

2021-11-27 / 8:55 مساءً
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هبة بريس - وجدة

قرر نادي المولودية الوجدية لكرة القدم فك الارتباط مع المدرب الجزائري نبيل نغيز بشكل ودي ابتداء من يوم الاثنين 29 نونبر الجاري.

وحسب بلاغ للنادي على صفحته الرسمية، أن القرار جاء عقب اجتماع جمع بين الرئيس محمد هوار والمدرب، صباح اليوم السبت 27 نونبر الجاري، والمخصص للتداول والتشاور حول وضع الفريق في ظل النتائج الحالية.

يضيف البلاغ ذاته، وقد أكد الرئيس أنه سيتم الإعلان لاحقا عن اسم المدرب الجديد الذي سيقود سندباد الشرق.

هذا، وقد خلفت النتائج السلبية للفريق الوجدي، حالة من الاستياء والغضب في صفوف الجماهير الوجدية، بعد الهزيمة الأخيرة أمام سريع واد زم خارج الميدان، الأمر الذي أدى بالجماهير بالمطالبة برحيل المدرب.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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