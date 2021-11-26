فرنسا تعلق جميع الرحلات الجوية من جنوب أفريقيا

هبة بريس - وكالات

أعلنت فرنسا، اليوم الجمعة، تعليق جميع الرحلات الجوية من جنوب أفريقيا وذلك على خلفية ظهور بعض حالات متحور كورونا الجديد بها.

وحسب “رويترز”، قال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران للصحفيين، اليوم، إن فرنسا علقت جميع الرحلات الجوية القادمة من جنوب أفريقيا لمدة 48 ساعة، بعدما تم اكتشاف متحور جديد لكورونا بها.

وأضاف فيران أن المتحور الجديد لم يتم “تشخيصه” بعد في أوروبا، لافتا إلى أن جميع الأشخاص الذين وصلوا مؤخرًا من هذه المنطقة سيتم اختبارهم ومراقبتهم عن كثب.

وفي السياق، قال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس في بيان إن المناقشات ستجرى خلال الساعات المقبلة مع قادة الاتحاد الأوروبي الآخرين بشأن الإجراءات التي يجب اتخاذها بناء على ظهور المتحور الجديد للفيروس.

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