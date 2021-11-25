المغرب يقرر تعليق رحلاته الجوية مع فرنسا
هبة بريس - الرباط
قررت السلطات المغربية، اليوم الخميس، تعليق الرحلات الجوية المنتظمة للمسافرين من وإلى فرنسا.
و سيدخل هذا القرارحيز التنفيذ ابتداء من 26 نونبر 2021 على الساعة الحادية عشر ليلا وتسعة وخمسين دقيقة، وذلك حتى إشعار آخر.
وحسب مصدر مطلع، فيرجح أن يكون قرار تعليق الرحلات مرتبط بالحالة الوبائية بفرنسا وارتفاع الاصابات بالفيروس.
ما رأيك؟
المجموع 16 آراء
2
14
تعليق واحد
C’est incroyable du jour au lendemain fermeture de frontière franchement les gens commencent à en avoir Marre de ce comportement