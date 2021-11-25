لتعزيز العلاقات الاقتصادية.. “الباطرونا” يقود بعثة إلى إسرائيل

هبة بريس

ينظم الاتحاد العام لمقاولات المغرب، في الفترة الممتدة ما بين 12 و15 دجنبر المقبل بعثة اقتصادية إلى إسرائيل، وذلك على هامش إطلاق الخطوط الملكية المغربية لخط جوي مباشر بين الدار البيضاء وتل أبيب.

وأوضح بلاغ للاتحاد أن الوفد المغربي، الذي سيرأسه شكيب العلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، يتألف من أزيد من 70 فاعل اقتصادي، يمثلون مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك على غرار السياحة، والصناعة، والزراعة، والتكنولوجيا والابتكار، والتعليم، والصحة والطاقات المتجددة وكذا التمويل، والتأمين، فضلا عن التوزيع الواسع النطاق والنسيج.

وأضاف المصدر ذاته أن الهدف من ذلك استكشاف سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مجتمعي الأعمال المغربي والإسرائيلي.

ونقل البلاغ عن شكيب العلج، قوله إنه “بالنظر إلى أوجه التشابه والتكامل بين الاقتصاد المغربي والإسرائيلي، هناك فرص عديدة متاحة أمام فاعلينا الاقتصاديين في مختلف القطاعات وفي أسواق جديدة. ونطمح من خلال هذه البعثة إلى بناء شراكات تجارية مربحة للجانبين مع نظرائنا الإسرائيليين، من شأنها أن تساهم في نمو مقاولاتنا الوطنية”.

تجدر الإشارة أن برنامج البعثة يتضمن منتدى اقتصاديا إسرائيليا – مغربيا، من المقرر عقده يوم 13 دجنبر القادم بشراكة مع هيئة المشغلين وأرباب الأعمال الإسرائيلية (IEBO) بحضور المقاولات الإسرائيلية، فضلا عن اجتماعات بين المقاولات رابح – رابح، وكذلك زيارات لمواقع صناعية وزراعية.

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