لتعزيز العلاقات الاقتصادية.. “الباطرونا” يقود بعثة إلى إسرائيل

2021-11-25 / 9:51 صباحًا
0
هبة بريس

ينظم الاتحاد العام لمقاولات المغرب، في الفترة الممتدة ما بين 12 و15 دجنبر المقبل بعثة اقتصادية إلى إسرائيل، وذلك على هامش إطلاق الخطوط الملكية المغربية لخط جوي مباشر بين الدار البيضاء وتل أبيب.

وأوضح بلاغ للاتحاد أن الوفد المغربي، الذي سيرأسه شكيب العلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، يتألف من أزيد من 70 فاعل اقتصادي، يمثلون مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك على غرار السياحة، والصناعة، والزراعة، والتكنولوجيا والابتكار، والتعليم، والصحة والطاقات المتجددة وكذا التمويل، والتأمين، فضلا عن التوزيع الواسع النطاق والنسيج.

وأضاف المصدر ذاته أن الهدف من ذلك استكشاف سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مجتمعي الأعمال المغربي والإسرائيلي.

ونقل البلاغ عن شكيب العلج، قوله إنه “بالنظر إلى أوجه التشابه والتكامل بين الاقتصاد المغربي والإسرائيلي، هناك فرص عديدة متاحة أمام فاعلينا الاقتصاديين في مختلف القطاعات وفي أسواق جديدة. ونطمح من خلال هذه البعثة إلى بناء شراكات تجارية مربحة للجانبين مع نظرائنا الإسرائيليين، من شأنها أن تساهم في نمو مقاولاتنا الوطنية”.

تجدر الإشارة أن برنامج البعثة يتضمن منتدى اقتصاديا إسرائيليا – مغربيا، من المقرر عقده يوم 13 دجنبر القادم بشراكة مع هيئة المشغلين وأرباب الأعمال الإسرائيلية (IEBO) بحضور المقاولات الإسرائيلية، فضلا عن اجتماعات بين المقاولات رابح – رابح، وكذلك زيارات لمواقع صناعية وزراعية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?


نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of اليماني ل ”هبة بريس“ :”الحكم الأخير في قضية لاسمير جاء بعد تنصل الحكومة من التزاماتها“

اليماني ل ”هبة بريس“ :”الحكم الأخير في قضية لاسمير…

2021-11-24 / 9:51 مساءً
Photo of اختتام ملتقى طنجة من أجل تشجيع الاستثمار و إنعاش الشغل

اختتام ملتقى طنجة من أجل تشجيع الاستثمار و إنعاش…

2021-11-24 / 6:04 مساءً
Photo of تحسن الوضع الوبائي ينعكس إيجابا على مؤشرات بورصة البيضاء

تحسن الوضع الوبائي ينعكس إيجابا على مؤشرات بورصة البيضاء

2021-11-24 / 3:34 مساءً
Photo of انتعاش قطاع العقار يرفع مبيعات “الإسمنت” ب16%

انتعاش قطاع العقار يرفع مبيعات “الإسمنت” ب16%

2021-11-24 / 10:46 صباحًا
Photo of وزير فرنسي يجدد التأكيد على رغبة فرنسا في استقبال المستثمرين المغاربة

وزير فرنسي يجدد التأكيد على رغبة فرنسا في استقبال…

2021-11-23 / 7:34 مساءً
Photo of المغرب و البنك الإفريقي يوقعان اتفاقية تمويل بمبلغ 114,03 مليون أورو

المغرب و البنك الإفريقي يوقعان اتفاقية تمويل بمبلغ 114,03…

2021-11-23 / 6:38 مساءً
Photo of مباحثات مغربية -برتغالية حول تعزيز التعاون في مجال الانتقال الرقمي

مباحثات مغربية -برتغالية حول تعزيز التعاون في مجال الانتقال…

2021-11-23 / 3:20 مساءً
Photo of بفضل التلقيح والموسم الفلاحي “الجيد”.. انتعاش “تدريجي وملحوظ” للنشاط الاقتصادي

بفضل التلقيح والموسم الفلاحي “الجيد”.. انتعاش “تدريجي وملحوظ” للنشاط…

2021-11-23 / 11:08 صباحًا
Photo of مجموعة TGCC تقدم تفاصيل إدراجها ببورصة الدار البيضاء

مجموعة TGCC تقدم تفاصيل إدراجها ببورصة الدار البيضاء

2021-11-23 / 9:57 صباحًا
Photo of انطلاق منتدى الأعمال المغربي البرتغالي في نسخته الثانية

انطلاق منتدى الأعمال المغربي البرتغالي في نسخته الثانية

2021-11-22 / 11:37 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق