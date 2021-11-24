المخرج سعيد خلاف: “أكثر من مرة وجدت صعوبة كبيرة في الوصول إلى قبر والدي”

2021-11-24 / 12:28 مساءً
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نجلاء مزيان: هبة بريس

أعرب المخرج المغربي سعيد خلاف عن استحسانه للمبادرة التي قامت بها إحدى الجمعيات المغربية لفائدة مقبرة الغفران.

و كشف “خلاف” عبر حسابه بموقع “فايسبوك” عن معاناته بسبب الصعوبة التي يجدها أثناء محاولته الوصول لقبر والده، و ذلك على إثر تردي بعض المقابر و تكاثر الأعشاب البرية في مدخلها بسبب الإهمال.

و في هذا الصدد نشر المخرج المغربي صور تبرز الفرق بين الوضع الكارثي التي كانت فيه مقبرة “الغفران” و النتيجة التي أصبحت عليها بعد تدخل إحدى الجمعيات.

و علق عليها قائلا :” أكثر من مرة وجدت صعوبة كبيرة في الوصول إلى قبر والدي، رحمه الله، بسبب ما وصلت إليه وضعية المقبرة”.

و واصل تدوينته قائلا:” كل الشكر والتقدير والاحترام لجمعية الرحمة للأعمال الاجتماعية و التضامن على ما قامت به في مقبرة الغفران”.

و الجدير بالذكر أن بعض مقابر المملكة بسبب الوضع الكارثي الذي آلت إليه جراء الأوساخ و الإهمال ، أضحت لا تحترم حرمة الميت، بالإضافة أن جلها بات وكرا لتعاطي المخدرات و الممنوعات.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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