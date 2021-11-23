حزب “البام “يطالب الحكومة بحماية المستهلك من الزيادات في الأسعار

هبة بريس _ الرباط

دعا حزب الاصالة والمعاصرة الحكومة إلى التحلي بمزيد من اليقظة والحرص على اتخاذ جميع التدابير لحماية المستهلك من الزيادات المفاجئة غير المبررة، وإلى التدخل الدائم للضرب بيد من حديد لكل من سولت له نفسه استغلال هذه الظروف للتلاعب بالأسعار، بشكل لا يقل أهمية على رقابة الجودة والسلامة الصحية في مختلف المجالات،.

ودعا المكتب السياسي لحزب جميع المواطنين والمهنيين ومختلف المعنيين إلى التحلي بروح المسؤولية والوطنية وعدم استغلال هذه التقلبات لرفع الأسعار بشكل غير قانوني.

وفي شق اخر قرر المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، عقد دورة المجلس الوطني للحزب بشكل حضوري، يوم السبت المقبل، وذلك لاستكمال تشكيل المكتب السياسي وانتخاب هياكل المجلس الوطني والمصادقة على النظام الداخلي.

ودعا حزب الأصالة والمعاصرة في بلاغ لمكتبه السياسي، المنعقد أمس الاثنين، “الجميع إلى إنجاح دورة المجلس الوطني المقبلة التي تأتي في سياق حزبي غير مسبوق، حيث انتقال الحزب من النضال داخل صفوف المعارضة، إلى الإسهام كأحد الأعمدة الرئيسية للحكومة، وما يفرضه ذلك من مسؤولية وطنية جسيمة ورهان شعبي كبير لتحقيق التنمية والإنصاف والعدالة والكرامة للمواطنات والمواطنين”.

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