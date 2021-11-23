عبد اللطيف وهبي

حزب “البام “يطالب الحكومة بحماية المستهلك من الزيادات في الأسعار

2021-11-23 / 11:19 مساءً
0
هبة بريس _ الرباط

دعا حزب الاصالة والمعاصرة الحكومة إلى التحلي بمزيد من اليقظة والحرص على اتخاذ جميع التدابير لحماية المستهلك من الزيادات المفاجئة غير المبررة، وإلى التدخل الدائم للضرب بيد من حديد لكل من سولت له نفسه استغلال هذه الظروف للتلاعب بالأسعار، بشكل لا يقل أهمية على رقابة الجودة والسلامة الصحية في مختلف المجالات،.

ودعا المكتب السياسي لحزب جميع المواطنين والمهنيين ومختلف المعنيين إلى التحلي بروح المسؤولية والوطنية وعدم استغلال هذه التقلبات لرفع الأسعار بشكل غير قانوني.

وفي شق اخر قرر المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، عقد دورة المجلس الوطني للحزب بشكل حضوري، يوم السبت المقبل، وذلك لاستكمال تشكيل المكتب السياسي وانتخاب هياكل المجلس الوطني والمصادقة على النظام الداخلي.

ودعا حزب الأصالة والمعاصرة في بلاغ لمكتبه السياسي، المنعقد أمس الاثنين، “الجميع إلى إنجاح دورة المجلس الوطني المقبلة التي تأتي في سياق حزبي غير مسبوق، حيث انتقال الحزب من النضال داخل صفوف المعارضة، إلى الإسهام كأحد الأعمدة الرئيسية للحكومة، وما يفرضه ذلك من مسؤولية وطنية جسيمة ورهان شعبي كبير لتحقيق التنمية والإنصاف والعدالة والكرامة للمواطنات والمواطنين”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?


نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of خريبكة: النيابة العامة تباشر حملة ضد “سماسرة” حوادث السير

خريبكة: النيابة العامة تباشر حملة ضد “سماسرة” حوادث السير

2021-11-23 / 11:36 مساءً
Photo of حقوقي ..شكيب التنموي ماشي هو شكيب الوزير !!

حقوقي ..شكيب التنموي ماشي هو شكيب الوزير !!

2021-11-23 / 10:33 مساءً
Photo of منظمة تجر ” مي نعيمة ” للقضاء بسبب ” فيديو الكونصير “

منظمة تجر ” مي نعيمة ” للقضاء بسبب ”…

2021-11-23 / 9:47 مساءً
Photo of الراقي ل”هبة بريس“:”الاجتماع مع بنموسى لم يخرج بنتيجة نظرا للموقف المتصلب للأخير“

الراقي ل”هبة بريس“:”الاجتماع مع بنموسى لم يخرج بنتيجة نظرا…

2021-11-23 / 9:18 مساءً
Photo of بركة : البرنامج الحكومي في مجال الماء سيركز على تحلية مياه البحر

بركة : البرنامج الحكومي في مجال الماء سيركز على…

2021-11-23 / 9:03 مساءً
Photo of حزب السنبلة.. قرار بنموسى ” التسقيفي ” لا يستند على أية مرجعيات دستورية وقانونية

حزب السنبلة.. قرار بنموسى ” التسقيفي ” لا يستند…

2021-11-23 / 8:17 مساءً
Photo of رفيقي : القول بأن الإسلام حرم الوشم مطلقا مصادرة للآراء

رفيقي : القول بأن الإسلام حرم الوشم مطلقا مصادرة…

2021-11-23 / 7:56 مساءً
Photo of إدارة السجون ترد على اتهامات بحرمان معتقل “سلفي” من حقوقه

إدارة السجون ترد على اتهامات بحرمان معتقل “سلفي” من…

2021-11-23 / 7:18 مساءً
Photo of ” مرصد ” يعتبر تسقيف سن اجتياز مباريات التعليم مخالفا للدستور

” مرصد ” يعتبر تسقيف سن اجتياز مباريات التعليم…

2021-11-23 / 6:09 مساءً
Photo of أزيد من 1.6 مليون شخص تلقوا الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

أزيد من 1.6 مليون شخص تلقوا الجرعة الثالثة من…

2021-11-23 / 5:41 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق