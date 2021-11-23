الصحة العالمية: أوروبا قد تشهد 700 ألف وفاة جديدة بكورونا

هبة بريس - وكالات

حذرت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، من احتمال تسجيل 700 ألف وفاة جديدة بكوفيد-19 في أوروبا بحلول الربيع.

وحذّرت المنظمة الأممية من أن عدد الوفيات جرّاء الوباء الذي سببه فيروس كورونا في أوروبا قد يرتفع من 1.5 مليون حاليا إلى 2.2 مليون بحلول مارس 2022، إذا بقي الوضع على حاله.

وقالت إنها تتوقع “ضغطا عاليا أو شديدا للغاية في وحدات العناية المركزة في 49 من 53 بلدا بين الآن والأول من مارس 2022″، مضيفة أنه “يتوقع بأن يصل العدد الإجمالي للوفيات المسجلة إلى أكثر من 2.2 مليون بحلول ربيع العام المقبل”.

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