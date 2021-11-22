“بلقيس” تطل على جمهورها المغربي من “موروكو مول” لهذا السبب

نجلاء مزيان: هبة بريس

ضربت النجمة اليمنية الإماراتية، بلقيس فتحي موعدا لجمهورها المغربي و ذلك يوم الثلاثاء القادم، حيث سوف تتواجد بالمركز التجاري “موروكو مول”، من أجل افتتاح علامتها التجارية “بيكس بيوتي”، الخاصة بمستحضرات التجميل.

و اختارت الفنانة اليمنية الإماراتية، التواجد شخصيا في الافتتاح من أجل لقاء محبيها، و كذا بسبب تصوير فيديو كليب عملها الجديد في المغرب.

و في هذا الصدد، كشف مصدر هبة بريس أن بلقيس تستعد لتصوير فيديو كليب أغنيتها الجديدة باللهجة المغربية، بنواحي مدينة مراكش، تحت إدارة المخرج المغربي عبد الرفيع العبديوي.

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