“بلقيس” تطل على جمهورها المغربي من “موروكو مول” لهذا السبب

2021-11-22 / 9:53 صباحًا
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نجلاء مزيان: هبة بريس

ضربت النجمة اليمنية الإماراتية، بلقيس فتحي موعدا لجمهورها المغربي و ذلك يوم الثلاثاء القادم، حيث سوف تتواجد بالمركز التجاري “موروكو مول”، من أجل افتتاح علامتها التجارية “بيكس بيوتي”، الخاصة بمستحضرات التجميل.

و اختارت الفنانة اليمنية الإماراتية، التواجد شخصيا في الافتتاح من أجل لقاء محبيها، و كذا بسبب تصوير فيديو كليب عملها الجديد في المغرب.

و في هذا الصدد، كشف مصدر هبة بريس أن بلقيس تستعد لتصوير فيديو كليب أغنيتها الجديدة باللهجة المغربية، بنواحي مدينة مراكش، تحت إدارة المخرج المغربي عبد الرفيع العبديوي.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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