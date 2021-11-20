الشرطة الهولندية

هولندا.. إصابات بمواجهات عنيفة بين الشرطة ومحتجين ضد قيود كورونا

2021-11-20 / 10:22 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

أصيب سبعة أشخاص على الأقل خلال مواجهات بين الشرطة والمحتجين على قيود كورونا في مدينة روتردام الليلة الماضية، حسبما نقلت هيئة البث الهولندية عن رئيس بلدية المدينة أحمد أبو طالب.

وأشارت الهيئة إلى أن “عدة أشخاص أصيبوا بجروح عندما قامت الشرطة بإطلاق النار، كما أصيب عدد من ضباط الشرطة”، فيما احتجزت قوات الأمن ما لا يقل عن 20 شخصا.

وأكدت الشرطة وقوع إصابات جراء قيام عناصرها بإطلاق النار.

ووفقا لأبي طالب، فإن الشرطة استعادت السيطرة على وسط المدينة في الساعات الأولى من فجر اليوم السبت.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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