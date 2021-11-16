بني انصار: حجز كمية كبيرة من الأقراص المهلوسة على متن سيارة نفعية مرقمة بالخارج

2021-11-16 / 4:18 مساءً
0
هبة بريس _ يسير الإيحيائي

علم من مصادر موثوقة ان عناصر الجمارك بميناء بني انصار احبطت محاولة تهريب كمية كبيرة من الأقراص الطبية المهلوسة مساء يوم امس الإثنين بمنطقة الواردات التابعة لنفس الميناء.

الكمية المحجوزة التي تزيد عن 9000 حبة كانت على متن سيارة نفعية مرقمة بالخارج ويقودها مواطن مغربي في الأربعينات من عمره، إذ حاول الأخير تهريبها نحو التراب الوطني لتجد طريقها بعد ذلك للمستهلك المغريي الذي لم يتعافى لحد الآن من هذه الآفة الخطيرة .

وكانت العربة النفعية التي وجدت على متنها هذه الكمية من أقراص “الإكستازي” قد دخلت إلى الميناء يوم 11 نوفمبر 2021 عبر رحلة بحرية قادمة من ميناء “سيت” الفرنسي، وظلت في إنتظار إجراءات البحث والتفتيش لغاية مساء يوم أمس الإثنين ، إذ تمكنت عناصر الجمارك من إكتشاف المحظورات داخل امتعة غير مرفوقة وتحمل ملصقة أشير فيها إلى إسم شخصي مفترض (س) والوجهة إلى مدينة تطوان.

في أعقاب هذه العملية التي تأتي لتؤكد من جديد الدور الحيوي والفعال لعناصر الجمارك تم إعتقال سائق وسيلة النقل وفتح تحقيق معمق عن تفاصيل أخرى بإمكانها ان تفضي إلى معطيات جديدة تخص الجهة التي حاولت تهريب هذا النوع من الأقراص وتقديمه إلى العدالة، مع الإحتفاظ بالسائق الذي ما زال يعتبر إلى حدود كتابة هذه السطور هو المتهم الرئيسي باعتبار المحجوز وجد على متن سيارته.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?


نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of مليون و580 ألف شخص تلقوا الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

مليون و580 ألف شخص تلقوا الجرعة الثالثة من لقاح…

2021-11-16 / 5:18 مساءً
Photo of بنسعيد يعد بإحداث مكتبات وقاعات عرض سينمائية بعدد من دور الشباب

بنسعيد يعد بإحداث مكتبات وقاعات عرض سينمائية بعدد من…

2021-11-16 / 4:49 مساءً
Photo of تسجيل 120 إصابة وحالة وفاة واحدة بكورونا خلال 24 ساعة

تسجيل 120 إصابة وحالة وفاة واحدة بكورونا خلال 24…

2021-11-16 / 4:22 مساءً
Photo of هيئة حقوقية ترفع شكاية ضد أميناتو حيدر

هيئة حقوقية ترفع شكاية ضد أميناتو حيدر

2021-11-16 / 3:52 مساءً
Photo of أزولاي: آخر بقايا آثار صناعة السكر في العالم توجد بالصويرة

أزولاي: آخر بقايا آثار صناعة السكر في العالم توجد…

2021-11-16 / 3:32 مساءً
Photo of الناظور.. تكريم الوزيرة الفرنسية السابقة نجاة بلقاسم بمهرجان الذاكرة المشتركة

الناظور.. تكريم الوزيرة الفرنسية السابقة نجاة بلقاسم بمهرجان الذاكرة…

2021-11-16 / 1:45 مساءً
Photo of طنجة..اعتقال مقتحم وكالة بنكية وهذه هوية الجاني

طنجة..اعتقال مقتحم وكالة بنكية وهذه هوية الجاني

2021-11-16 / 12:36 مساءً
Photo of أمن البيضاء يوقف 5 مشجعين كرويين ألحقوا خسائر بممتلكات الغير

أمن البيضاء يوقف 5 مشجعين كرويين ألحقوا خسائر بممتلكات…

2021-11-16 / 12:22 مساءً

وجدة .. النقابات الصحية تحتج ضد الحكومة

2021-11-16 / 12:15 مساءً
Photo of مثير : محام بيضاوي يجر هيئته الى القضاء وزملاؤه يتوعدون

مثير : محام بيضاوي يجر هيئته الى القضاء وزملاؤه…

2021-11-16 / 11:59 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق