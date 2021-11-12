بشرى لأطر الأكاديميات.. مستجدات على طاولة الوزير

محمد منفلوطي_ هبة بريس

أكدت مصادر هبة بريس، أن ملف أساتذة أطر الأكاديميات قد عرف تطورات من المرجح ان يتم الافراج عن مستجداتها نهاية شهر نونبر الجاري في محاولة من حكومة أخنوش لطي هذا الملف الذي بات عنوان الاحتجاجات في زمن الحكومة السابقة.

مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، شدد في ندوة صحفية، على ان ملف مابات يعرف بالتعاقد، أضحى مطروحا على طاولة شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة، على اعتبار أن هذا الملف تم تداوله في مجلس الحكومة.

وزفّ الوزير بايتاس، بشرى لكافة أطر الأكاديميات، بأن هناك مستجدات تطرح لأول مرة سيتم الاعلان عنها أواخر الشهر الجاري، بغية حلحلة هذا الملف وفق مقاربة تشاركية بإشراك الفعاليات النقابية.

ويرى العديد من المتتبعين، أن تصريحات الوزير هي بمثابة اشارة ايجابية من شأنها أن تساهم في طي هذا الملف تحقيقا للجودة المنشودة، وضمانا للاستقرار النفسي والاجتماعي لهذه الفئة التي نادت في أكثر من مناسبة بضرورة ادماجها في الوظيفة العمومية.

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